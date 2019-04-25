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Редакция Český rozhlas Plus изменила заголовок материала о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском, однако в самом тексте не видит ничего оскорбительного и неприемлемого.

Об этом говорится в письме, которое опубликовало в Facebook Посольство Украины в Чешской Республике, пишет Укринформ.

«Что касается заголовка, то я считаю его неудачным, и поэтому мы изменили его. Автор комментария надеялся на то, что все слушатели и читатели поймут иронию, и прежде всего, что они внимательно будут читать весь текст, чтобы понять контекст», - говорится в письме шеф-редактора.

Таким образом, заголовок материала «Еврей во главе украинских фашистов» изменен на «Еврей возглавил Украину».

В то же время, содержание комментария Яна Фингерланда о результатах президентских выборов в Украине в программе «Мысли и аргументы» руководство редакции считает «фактически правильным» и ничего неприемлемого в нем не видит, как не видит и причин для удаления текста с сайта и аудиоархива.

Напомним, украинское диппредставительство в Праге просило удалить комментарий Фингерланда, опубликованный 23 апреля 2019 года на сайте Český rozhlas Plus, из интернет-страницы и аудиоархива, а также опубликовать извинения.

В частности, посол Евгений Перебийнис в своем письме написал, что «нападки на Украину, страну, которая, по мнению ряда международных организаций, относится к наиболее толерантным относительно национальной политики в Европе, недопустимы».
ForUm

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