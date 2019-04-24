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Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикации материала с заголовком «Еврей во главе украинских фашистов» о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Чехии.

«Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения», - говорится в сообщении.


Как известно, мать Зеленского - еврейка.
 
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