Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикации материала с заголовком «Еврей во главе украинских фашистов» о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Об этом в Twitter сообщает посольство Украины в Чехии.

«Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения», - говорится в сообщении.



Как известно, мать Зеленского - еврейка.

