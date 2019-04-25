С 24 апреля украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков онлайн, а получить готовый номерной знак – в ближайшем отделении «Новой почты».

Об этом сообщает Госагентство по вопросам электронного управления Украины.

В декабре 2018 состоялся запуск электронного кабинета водителя. Пользователю кабинета предоставляется информация о его водительских удостоверениях, транспортныхе средствах, владельцем которых он является, и административные правонарушения, в которых он был виновником. В кабинете пользователь может оплатить неоплаченные штрафы, зарегистрироваться в электронной очереди на получение услуг в сервисных центрах МВД, заказать бесплатную или платную услугу проверки транспортного средства по его VIN-коду. До сих пор вышеупомянутая услуга предоставления выписки из Единого государственного реестра МВД была единственной услугой сервисных центров МВД, полностью доступной онлайн.

Отныне гражданин также может проверить возможность заказа конкретного индивидуального номерного знака, заказать, оплатить его изготовление, не выходя из дома. Забрать готовый номерной знак водитель сможет в удобном по расположению отделении «Новой почты», которое он самостоятельно выбирает при заказе знака. Перевод услуги в онлайн-плоскость позволит государству опровергнуть мифы, связанные с получением ИНЗ, сделает услугу более популярной и уничтожит любые коррупционные риски.

Для того чтобы воспользоваться новой услугой, нужно авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе «Электронные услуги». Доступ к электронному кабинету осуществляется с помощью электронной подписи, BankID или MobileID. В разделе «Заказ ИНЗ» нужно подобрать индивидуальный номерной знак, проверив его уникальность и внешний вид. Если введенный номер еще никем не занят, система автоматически рассчитает стоимость заказа ИНЗ. На этом этапе пользователь может выбрать один среди двух возможных способов получения ИНЗ: доставка в отделение «Новая почта» или возможность самостоятельно забрать изготовленные номера в Главном сервисном центре МВД в Киеве (бесплатно). Следующий этап – автоматическое формирование заявки на получение ИНЗ, которую пользователь должен подписать с помощью собственной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Завершением процесса получения услуги является оплата ИНЗ.

Отметим, что стоимость услуги доставки «Новая почта» фиксирована – 500 грн.

Еще совсем недавно в процессе заказа номеров автовладельцы были вынуждены минимум трижды обращаться в Главное или территориального сервисного центра МВД: впервые - чтобы проверить, свободен ли конкретный номерной знак, второй - чтобы заказать изготовление и подписать макет ИНЗ, и третий - чтобы забрать готовый ИНЗ. Это требовало значительных затрат времени и средств граждан.

За первые четыре месяца работы в Кабинете зарегистрировались более 77 тыс. пользователей - физических лиц - и почти 3500 - юридических. За это время пользователи подали больше 167 тыс. заявлений онлайн. Услугу бесплатной выписки из Единого реестра транспортных средств и их владельцев за это время было предоставлено около 133 тыс. раз. Также водители часто заказывали платную выписку из Единого реестра транспортных средств и их владельцев (более 7 тыс.) и пользовались сервисом записи в электронную очередь в сервисные центры МВД (более 23 тыс. записей).

Индивидуальный номерной знак (ИНЗ) - номерной знак, который может быть изготовлен по индивидуальному заказу владельца транспортного средства (ТС). За одним ТС может быть закреплен только один ИНЗ; его можно заказать только как дополнение к, но не вместо государственного номерного знака, который выдается владельцу при регистрации ТС. После получения ИНЗ владелец обязан в 10-дневный срок перерегистрировать ТС в любом территориальном сервисном центре МВД. При перерегистрации ТС в свидетельство о регистрации вносится примечание о наличии ИНЗ.