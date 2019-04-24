Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил генерал полиции третьего ранга Олег Бех. До этого времени он занимал должность начальника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщает пресс-служба полиции.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой выразил благодарность за службу бывшему главе полиции Одесской области Дмитрию Головину. Он покидает ряды полиции по состоянию здоровья.

«Во всех сложных ситуациях Дмитрий Головин проявил себя как настоящий полицейский. Никогда не уходил от проблем, от трудностей. Руководство МВД высоко ценит ваш потенциал, профессионализм, человечность и ваше умение организовывать работу», - сказал Яровой.

Олег Бех проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1993 года. За это время он возглавлял отдел по борьбе с коррупцией в правоохранительных органах центрального антикоррупционного бюро МВД Украины, управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях. Также он был советником Председателя Национальной полиции Украины, возглавлял полицейские главки в Полтавской и Харьковской областях.