также в разделеОбщество
В Минске не смогли договориться о пасхальном перемирии
В Украине подорожают загранпаспорта 7
Климкин: Россия начала «паспортный» этап оккупации Донбасса 8
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 4
СНБО: Путин создает повод для официального применения ВС РФ против Украины 59
Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам 9
Насиров хочет через суд заблокировать конкурс на главу налоговой 7
Суд не стал запрещать Авакову оставаться министром 12
В Украине разработали программу создания боевых вертолетов 23
В ГПУ назвали причину смягчения подозрений фигурантам дела Гандзюк 12
СБУ ищет авторов соцопроса об отделении Галичины 66
С начала года в Украину не пустили более 2800 россиян 16
Москалькова надеется, что при Зеленском закроют дело против Вышинского 8
Глава одесской полиции подает в отставку 29
СМИ: Фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрение 24
23 апреля. Картина дня 64
Горбатюк сказал, хочет ли быть генпрокурором 55
Морской трибунал назвал дату слушаний по делу пленных моряков 71

Незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения при переназначении в мае субсидий на новый год.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

«Министерство социальной политики Украины, учитывая позицию НКРЭКУ о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 848. Они предусматривают право субсидиантов на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии «сомнительного» долга за газ», - говорится в сообщении.

Субсидианты сигнализируют, что в последнее время им приходят платежки со значительными долгами. Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный их домохозяйством газ они рассчитываются вовремя. Поэтому по предложению Минсоцполитики правительство приняло решение не учитывать эти «долги».

В мае, по требованию постановления Кабинета Министров № 848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии.

«Семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию. Граждане, имеющие долги за потребленный газ, будут переведены на безналичную форму монетизации. Долги сомнительного происхождения ни в первом, ни во втором случае не будут влиять на процесс переназначения субсидий», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги