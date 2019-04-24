Незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям не будут приниматься во внимание управлениями социальной защиты населения при переназначении в мае субсидий на новый год.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

«Министерство социальной политики Украины, учитывая позицию НКРЭКУ о неправомерности действий операторов газораспределительных сетей, инициировало изменения в постановление Кабинета Министров Украины № 848. Они предусматривают право субсидиантов на автоматическое переназначение помощи на новый период при наличии «сомнительного» долга за газ», - говорится в сообщении.

Субсидианты сигнализируют, что в последнее время им приходят платежки со значительными долгами. Природа этих долгов для них непонятна, поскольку за потребленный их домохозяйством газ они рассчитываются вовремя. Поэтому по предложению Минсоцполитики правительство приняло решение не учитывать эти «долги».

В мае, по требованию постановления Кабинета Министров № 848, все поставщики природного газа будут обязаны предоставить в местные управления соцзащиты информацию о наличии просроченной задолженности без указания начислений за так называемые коэффициенты. На основе этой информации и будут переназначаться субсидии.

«Семьи, которые рассчитываются за газ вовремя и в полном объеме, получат право на наличную субсидию. Граждане, имеющие долги за потребленный газ, будут переведены на безналичную форму монетизации. Долги сомнительного происхождения ни в первом, ни во втором случае не будут влиять на процесс переназначения субсидий», - резюмировали в ведомстве.