Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с этим.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что указ Путина является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против нашего государства и давлением на руководство Украины.

Экс-президент Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное.

На переговорах в Минске в очередной раз сорвано предложение украинской стороны и ОБСЕ о пасхальном перемирии на Донбассе.

На АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сети «Привата» сегодня, 24 апреля стоимость светлых нефтепродуктов выросла на 1 грн.

Кабинет Министров повысил с 75% до 90% долю прибыли, которую государственные предприятия и их объединения должны перечислять в бюджет.

В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Генеральная прокуратура изменила подозрение вероятным исполнителям нападения на нее после заключения соглашений о признании виновности.

Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикации материала с заголовком «Еврей во главе украинских фашистов» о новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что безотлагательно поставит вопрос о своей отставке на голосование после принятия закона об украинском языке.