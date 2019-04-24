В деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Генеральная прокуратура изменила подозрение вероятным исполнителям нападения на нее после заключения соглашений о признании виновности.

Об этом рассказал 24 апреля «Украинской правде» пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«4 апреля 2018 года эти пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о заключении соглашений о признании виновности», - сказал Лысенко.

«Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц», – говорит спикер ГПУ.

По словам Лысенко, установив наличие достаточных доказательств и оснований, упомянутым соучастникам преступления были изменены ранее сообщенные подозрения на ч.2 ст.28 (Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. - Ред.), Ч.2 ст.121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего).

Санкция статьи о нанесение тяжких повреждений предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

На уточняющий вопрос, были ли предъявлены новые подозрения после разоблачительных показаний указанных лиц пресс-секретарь ГПУ ответил, что другой дополнительной информацией по этому уголовному производству не владеет.

Напомним, ранее издание Слідство.Інфо сообщило, что пяти фигурантам уголовного производства об убийстве активистки Екатерины Гандзюк смягчили подозрение – теперь их обвиняют в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.

Генпрокуратура изменила обвинение Вячеславу Вишневскому, Виктору Горбунову, Владимиру Васяновичу и Никите Грабчуку, обвинив их в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса), предусматривающей лишение свободы от 7 до 10 лет. Ранее их подозревали в умышленном убийстве по части 2 статьи 115, что грозило строгим наказанием – лишением свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненным заключением. Также во время заседания Никите Грабчуку продолжили мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, из собственных источников изданию стало известно, что аналогично подозрение изменили и Сергею Торбину, который, по версии следствия, организовывал группу нападающих.

17 апреля стало известно, что прокуратура изменила подозрение еще одному фигуранту дела Гандзюк – экс-помощнику нардепа Игорю Павловскому. Вместо организации убийства его обвинили в замалчивании (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса). Эта статья также предусматривает «смягчение» наказание.

Другим фигурантам дела - Алексею Левину и главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру - подозрения пока не меняли.