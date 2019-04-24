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На АЗС ANP, «Авиас» и других станциях сети «Привата» сегодня, 24 апреля стоимость светлых нефтепродуктов выросла на 1 грн.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на ежедневный ценовой мониторинг рынка нефтепродуктов.    
Кроме того, цена бензинов и ДТ выросла в сети «Укрнафта».

Напомним, в течение выходных 20-21 апреля стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла на 30-60 коп./л.

А 22-23 апреля стоимость топлива на ряде АЗС также выросла на 20-80 коп./л
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