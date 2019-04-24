также в разделеОбщество
СБУ задержала на Донетчине боевика 4
Назначен новый глава полиции Одесчины 5
В Украине подорожают загранпаспорта 16
Климкин: Россия начала «паспортный» этап оккупации Донбасса 13
Украинцев предупредили о чрезвычайной пожароопасности 6
СНБО: Путин создает повод для официального применения ВС РФ против Украины 92
Морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам 15
Насиров хочет через суд заблокировать конкурс на главу налоговой 9
Суд не стал запрещать Авакову оставаться министром 18
В Украине разработали программу создания боевых вертолетов 25
В Кабмине уверяют: сомнительные «долги» за газ не будут влиять на субсидию 7
В ГПУ назвали причину смягчения подозрений фигурантам дела Гандзюк 14
СБУ ищет авторов соцопроса об отделении Галичины 67
С начала года в Украину не пустили более 2800 россиян 17
Москалькова надеется, что при Зеленском закроют дело против Вышинского 9
Глава одесской полиции подает в отставку 29
СМИ: Фигурантам дела об убийстве Гандзюк смягчили подозрение 24
23 апреля. Картина дня 65

На переговорах в Минске в очередной раз сорвано предложение украинской стороны и ОБСЕ о пасхальном перемирии на Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

«В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО. Украина исповедует немедленное введение режима тишины в Донбассе, РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками», - написала она в Facebook.

Кроме того, Евгений Марчук прямо обратился к представителю РФ Борису Грызлову с просьбой немедленного освобождения удерживаемых, в частности, моряков.

«Выборы закончились – и стоит РФ прекратить шантажировать Украину заложниками и разблокировать их освобождение. На что получили следующий ответ: до окончания судилищ над моряками не может быть никаких увольнений, а потом, мол, посмотрим. Также не получили ответа на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пыткой», - сообщила вице-спикер.

«РФ демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, - пока четко прослеживается курс на замораживание конфликта», - резюмировала Геращенко.

Ранее ТКГ не удалось договориться о пасхальном перемирии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2546 грн.
11
Теги