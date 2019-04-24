На переговорах в Минске в очередной раз сорвано предложение украинской стороны и ОБСЕ о пасхальном перемирии на Донбассе, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко.

«В очередной раз сорвано предложение Украины и ОБСЕ ввести режим тишины, пасхальное перемирие на Донбассе с 26 апреля. Это предложение в очередной раз не нашло поддержки у представителей РФ и ОРДЛО. Украина исповедует немедленное введение режима тишины в Донбассе, РФ категорически отказывается брать ответственность за соблюдение режима тишины оккупационными войсками и своими марионетками», - написала она в Facebook.

Кроме того, Евгений Марчук прямо обратился к представителю РФ Борису Грызлову с просьбой немедленного освобождения удерживаемых, в частности, моряков.

«Выборы закончились – и стоит РФ прекратить шантажировать Украину заложниками и разблокировать их освобождение. На что получили следующий ответ: до окончания судилищ над моряками не может быть никаких увольнений, а потом, мол, посмотрим. Также не получили ответа на требование прекратить издевательства над военнопленными моряками и отказаться от психологических экспертиз, которые являются пыткой», - сообщила вице-спикер.

«РФ демонстрирует неготовность к компромиссам, наоборот, - пока четко прослеживается курс на замораживание конфликта», - резюмировала Геращенко.

Ранее ТКГ не удалось договориться о пасхальном перемирии.