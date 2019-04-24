Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что безотлагательно поставит вопрос о своей отставке на голосование после принятия закона об украинском языке, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

Открывая утреннее пленарное заседание, спикер сообщил, что от народного депутата Украины Валерия Писаренко поступило заявление о сборе подписей об отзыве с должности председателя Верховной Рады.

«Хочу сообщить - я немедленно дал поручение, как и во все предыдущие разы, когда подобную заявку подавал и (народный депутат Украины. - Ред.) Рабинович, чтобы немедленно выдали подписные листы», - сказал председатель Верховной Рады и отметил, что этот процесс не будет задержан «ни на йоту».

Также, заверил председатель парламента, в случае собрание необходимого количества подписей он безотлагательно поставит этот вопрос на голосование. «С одним нюансом: после того, как я как председатель Верховной Рады Украины поставлю подпись под законом об украинском языке. А эта подпись будет - незадолго», - сообщил Парубий.

Также он выразил удивление эпитетами, изложенными в документе. «Оказывается, для вас эпоха беззакония, несправедливости и безнаказанности завершена - эти пять лет. А я хочу вам сказать - за эти пять лет украинский парламент принял все законы для принятия безвиза, которым и вы сегодня пользуетесь, этот парламент принял все антикоррупционные законы, этот парламент принял все законы для защиты национальной идентичности - языка, культуры и телевидения», - отметил председатель ВР.

«Вы нас не вернете в эпоху тьмы и лжи. Это вы голосовали за законы 16 января руками, это вы с боевиками проводили закон Колесниченко-Кивалова», - отметил Парубий и подчеркнул, что «к той эпохе украинский парламент больше не вернется».

Глава ВР еще раз подчеркнул, что завтра, в четверг, парламентом «демократически, открыто, публично, без боевиков» будет приниматься Закон о функционировании украинского языка как государственного. «Ибо украинский парламент имеет проукраинское большинство, работает и работать будет!» - подчеркнул он.

Напомним, законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект в октябре 2018 года.

28 февраля 2018 Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») неконституционным из-за нарушения Верховной Радой процедуры его рассмотрения и принятия.

Это решение объявили обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию. С тех пор в Украине не было действующего закона о государственном языке.