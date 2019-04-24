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Экс-президент Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, а его пребывание в России временное и вынужденное. Об этом российским «Известиям» рассказал адвокат беглого президента Виталий Сердюк.

По его словам, защита Януковича будет добиваться снятия всех обвинений и обжалует уже вынесенный приговор. 

По словам Сердюка, Янукович недавно отправил новоизбранному главе государства поздравительное сообщение. Вместе с тем этот жест никак не связан с его желанием вернуться на родину, заверил адвокат.

«Действительно, намерения вернуться у Виктора Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. Избрание Зеленского никоим образом не влияет на само желание Виктора Януковича. Так же как это не влияет на нашу процессуальную работу: как боролись, так и будем бороться. Конечно, на территории Российской Федерации Виктор Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что все обвинения имели политический, а не правовой характер», – заявил он.

Напомним, беглый экс-президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента-2019. 
ForUm

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