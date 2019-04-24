На Ровенщине община захваченного храма Украинской Православной Церкви в честь Рождества Богородицы обустраивает для богослужений помещение старого магазина.

Фото: Фейсбук

После того, как сторонники ПЦУ нарушили все достигнутые договоренности, срезали замки и захватили храм Рождества Богородицы в селе Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области, община УПЦ до разрешения конфликтной ситуации в судебном порядке временно обустраивает для богослужений другое помещение. Об этом сообщается на странице "Рівне. Голос Церкви" в фейсбук.

«Христианское смирение проявила Пятигорская община УПЦ накануне Светлого Воскресения. Чтобы не обострять ситуацию, до решения суда община УПЦ решила молиться в помещении бывшего магазина, обустроив его под храм», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данный момент юристы Ровенской епархии УПЦ готовят иски в суд не только по ситуации в Пятигорах: судебные процессы будут проходить в отношении всех сел, где общины УПЦ без их ведома были переведены в ПЦУ.

Как сообщалось, 20 апреля активисты ПЦУ взломали и захватили храм УПЦ в селе Пятигоры Здолбуновского района Ровенской области.