За минувшие сутки, 23 апреля, вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб 1 военный, еще 1 – ранен, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования РФ семь раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе села Гнутово;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у города Марьинка;

дважды со станковых противотанковых гранатометов - около населенных пунктов Богдановка и Чермалык;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник дважды обстрелял позиции наших защитников:

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Луганск

с автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Пивденне.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один украинский защитник получил ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 23 апреля четыре оккупанта были уничтожены, еще четыре - получили ранения.

С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Луганское из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.