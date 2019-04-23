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На Тернопольщине семью священника Украинской Православной Церкви активисты новой Церкви выгоняют из церковного дома.

Фото: Фавор

Необходима помощь на переселение и ремонт временного жилья протоиерею Василию Химичу, настоятелю захваченного раскольниками Николаевского храма с. Подгайцы Шумского района Тернопольской области. О сложной ситуации, в которой оказался священник Украинской Православной Церкви, сообщил Благотворительный фонд «Фавор».

Захват Николаевского храма произошел 12 февраля. С этого времени община совершает богослужения в церковном доме, где проживает настоятель со своей семьей. Но сейчас сторонники Православной Церкви Украины принуждают клирика покинуть жилье.

«Противостояние очень серьезное, прихожане отца Василия каждую ночь дежурят у его дома, защищая от насильственного выселения, – рассказали в Фонде. – Он бы и рад переехать в другой дом, да некуда. Во время конфликта ему удалось приобрести в Подгайцах участок земли со старым аварийным домом без крыши, который не пригоден для жилья».

Фонд «Фавор» просит откликнуться всех православных христиан: «Дорогие братья и сестры, давайте материально поддержим семью отца Василия! Ему необходимо срочно привести аварийный дом в порядок и переехать в него. Понятно, это временное жилье и ему придется заниматься строительством нового дома у себя на участке. Но, сейчас хотя бы так! Мы верим в вашу помощь! Пусть Господь нашими руками сотворит чудо и к празднику Святой Пасхи явит семье отца Василия нечаянную радость!»
ForUm

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