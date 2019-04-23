Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что запрет РФ на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину является частью экономической войны и правительство предпринимает определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние этого.

Об этом он заявил журналистам на брифинге в Киевской области, где он знакомится с состоянием строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования, сообщает Укринформ.

«Что касается нефтепродуктов – Россия продолжает свою экономическую войну против Украины. Мы прогнозировали, что это может быть, и сейчас предпринимаем определенные шаги, чтобы минимизировать негативное влияние от таких явлений», - сказал Гройсман.

Он добавил, что Украина все больше и больше отходить от каких-либо взаимоотношений с Россией.

«Даже если речь идет о нефтепродуктах, у нас есть весь мир, у которого мы можем покупать качественные продукты», - добавил Гройсман.

Напомним, на прошлой неделе РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину.

22 апреля Белорусская нефтяная компания временно ограничила экспорт нефтепродуктов в связи с ухудшением качества нефти.