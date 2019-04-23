За минувшие сутки, 22 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие обстрелов 1 военнослужащий погиб и 3 –получили ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник дважды применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Марьинка;

дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Павлополь;

дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Авдеевка и Опытное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник восемь раз обстрелял позиции наших защитников:

трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новоалександровка;

дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия - вблизи населенного пункта Екатериновка;

дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Золотое-4;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у пригорода Попасной.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и три украинских защитника получили ранения.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще семь - ранены. Также военнослужащие Объединенных сил с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Гнутово из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.