Сегодня, 22 апреля, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар, сообщает «Экономическая правда».
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;
Евро - 30,00 - 30,02 гривни;
Российский рубль - 0,4174 - 0,4183 гривни.
22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.
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