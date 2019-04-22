Министерство финансов Украины заявляет о блокировке конкурса по отбору руководителя Государственной налоговой службы Украины по искам бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова и бывшего руководителя Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислава Денисюка в Окружной административный суд города Киева, сообщает УНИАН.

«Происходит масштабное наступление на конкурсы по отбору руководителей налоговой и таможенной служб... Нам известно, что в Окружной административный суд Киева уже поданы заявления об обеспечении иска относительно остановки другого конкурса – на занятие вакантной должности главы Государственной налоговой службы", – сообщили в Минфине, напомнив, что на прошлой неделе этот суд уже заблокировал конкурс по отбору главы Государственной таможенной службы.

По данным Минфина, инициаторами таких блокировок через судебные инстанции стали бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров и «сочувствующие ему лица»: народный депутат Андрей Антонищак (по иску которого был приостановлен конкурс на главу таможни. – Ред.), бывший руководитель Харьковской налоговой администрации Станислав Денисюк. «Их стратегия базируется вокруг защиты прав господина Насирова относительно восстановления в должности главы ГФС", – подчеркнули в Минфине.

Вместе с тем Министерство финансов заявляет об отсутствии оснований для остановки проведения данных конкурсов, так как соответствующие правительственные распоряжения о старте поиска руководителей налоговой и таможни не нарушают никаких прав ни одного из заявителей. В этой связи правительство будет использовать все законные возможности для защиты конкурсов, в частности, уже подано ходатайство об отмене решения суда об остановке конкурса по отбору главы Таможенной службы.

Напомним, 17 апреля Окружной административный суд города Киева по иску народного депутата Андрея Антонищака приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы