Народный депутат и глава партии «Наши» Евгений Мураев возглавил рейтинг политических проституток Украины, в который также вошли нардепы Алексей Гончаренко и Антон Геращенко. Об этом говорится в материале From-ua.

«Лидирует в нашем рейтинге политических проституток Евгений Мураев, народный депутат и лидер партии «Наши». В средине прошлого года Мураев состоял в партии «За життя». Но осенью он неожиданно вышел из партии, обвинив своих бывших коллег в сотрудничестве... с Москвой. Мураев написал заявление в СБУ и начал регулярно наведываться в Администрацию президента. По слухам, на Банковой за предательство своих бывших коллег Мураеву заплатили огромную сумму, на которую предприимчивый Евгений сразу создал партию «Наши» и открыл новый телеканал. При этом в России за сотрудничество с СБУ его включили в санкционный список», – говорится в статье.

Но и на этом «приключения» Мураева не закончились – он, как сообщается в материале, продолжил менять политическую ориентацию.

«На президентских выборах Мураев снялся в пользу кандидата от «Оппозиционного блока» Александра Вилукла. Причем, рейтинг Мураева был в несколько раз выше, чем у Вилкула, поэтому логики в этом поступке не было. Но где Мураев, а где логика? Тем более, что ему снова занесли крупную сумму, но в этом раз от олигарха Ахметова – патрона Вилкула. Бедные избиратели Евгения, если такие еще остались, совсем запутались. Остались ли у Евгения какие-либо определенные политические взгляды? Ответы на эти вопросы зависят о того, кто и сколько Мураеву заплатит. Вообщем Евгений Мураев – это яркий пример политической проститутки и однозначный лидер нашего рейтинга», отметили в «___».

Следующим фигурантом рейтинга стал Алексей Гончаренко. Во времена Виктора Януковича он был одним из самых ярких сторонников президента-диктатора и членом «Партии Регионов», но во время майдана быстро «переобулся» и стал ярым приверженцем Петра Порошенко. Но уже после первого тура нынешних выборов Гончаренко первым в окружении действующего главы государства заявил, что готов в парламенте голосовать за законопроекты нового президента Владимира Зеленского

Третьим фигурантом ТОПа политических проституток стал Антон Геращенко, также поддерживавший Порошенко, и также теперь «перекрасившийся в зеленый».

«В украинской публичной политике такие проститутки были всегда, депутаты еще в лихие 90-е перебегали из одной партии в другую. Проблема в том, что избиратели в нашей стране обладают крайне короткой памятью. Поэтому мы здесь оставим фамилии образцовых политических проституток: Евгений Мураев, Алексей Гончаренко, Антон Геращенко – для следующих поколений», – подытоживается в материале.