Следователи теруправления ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры Дарницкого гарнизона расследуют обстоятельства конфликта, переросшего в драку с участием военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины. Происшествие произошло в Бориспольском районе Киевской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госбюро расследований.

По предварительной информации, во время конфликта с двумя лицами военнослужащий нанес им ножевые удары. В результате полученных телесных повреждений один из мужчин, личность которого в настоящее время устанавливается, скончался на месте, а другой был доставлен в хирургическое отделение Бориспольской центральной районной больницы.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту покушения на умышленное убийство другого пострадавшего, который сейчас находится в больнице (ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины).

Продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.