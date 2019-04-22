По результатам обработки 90,25% протоколов Владимир Зеленский набрал 73,18% голосов избирателей, а действующий Президент Петр Порошенко – 24,49%. Соответствующие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.
Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.
По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.
Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.
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