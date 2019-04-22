Счетная палата проверяет эффективность использования средств государственного бюджета и управления государственным имуществом в аэропортах «Борисполь» и «Львов».

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующий аудит в сфере авиационного транспорта и использования воздушного пространства уже начался в Министерстве инфраструктуры, Государственной авиационной службе и в государственных предприятиях «Международный аэропорт «Борисполь» и Международный аэропорт «Львов» имени Даниила Галицкого. Ответственная за проведение аудита член Счетной палаты Ирина Иванова.

«Аудиторы Счетной палаты оценят, насколько распорядители и получатели бюджетных средств результативно, законно, экономно и продуктивно их используют, и эффективно ли управление имуществом государственных предприятий», - говорится в сообщении.

По результатам проверки объектам контроля будут даны рекомендации по эффективности исполнения полномочий в сфере авиационного транспорта и использования воздушного пространства Украины.