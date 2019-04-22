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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», - говорится в поздравлении.

Лукашенко выразил убеждение, что «совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия».

Он пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.

Напомним, после обработки 90% протоколов во втором туре выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский с 73,17% голосов.
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