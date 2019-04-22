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За покушение на убийство 33-летнего жителя Каменского полиция задержала двух человек, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

20 апреля около 16:30 в полицию поступило сообщение о конфликте в центре города. Установлено, что злоумышленники с автомобиля осуществили в сторону 33-летнего мужчины четыре выстрела. Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих - 60-летняя женщина и 55-летний мужчина. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавших госпитализировали в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. Правоохранители открыли уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией – покушение на убийство.

После получения информации о стрельбе в Каменском и прилегающих районах был введен оперативный план «Сирена». На розыск и задержание злоумышленников были ориентированы все патрули. В результате полицейские установили и остановили разыскиваемый автомобиль в Днипре. В машине находились злоумышленники – 33-летний житель Криничанского района и 31-летний житель Харьковской области.

Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК. На следующий день по согласованию с местной прокуратурой им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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