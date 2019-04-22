На Сумщине в результате столкновения двух автомобилей произошло возгорание одного из них, в результате погибли 4 человека, сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла 21 апреля около 15:00 неподалеку с. Шаповаловка Конотопского района. Там столкнулись автомобили «Шевроле» и ВАЗ 2107. В результате погибли люди, находившиеся в машинах, кроме несовершеннолетнего пассажира ВАЗа.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с руководством Конотопского отдела полиции. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств совершения ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.