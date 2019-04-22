Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, подчеркнув, что теперь тот действительно станет слугой народа.

«Поздравляем Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность», - написал Хант в Twitter.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур президентских выборов.

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирал 73% голосов избирателей, а действующий Глава государства Петр Порошенко – 25,5%.

Экзит-полы, проведенные для ТСН и телеканала 112 Украина, также свидетельствуют об уверенной победе Зеленского.