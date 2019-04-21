По состоянию на 17:00 на 11 избирательных участках завершился процесс голосования.

Об этом на брифинге в воскресенье сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, сообщает Укринформ.

«По состоянию на 17 часов уже завершился процесс голосования на 11 избирательных участках: в посольстве Украины в Австралии, Республике Корея, Японии, Китайской Народной Республике, Монголии, Малайзии, Республике Сингапур, Шанхае, а также в посольстве Украины в Социалистической Республике Вьетнам, в Королевстве Таиланд, в Республике Казахстан и Кыргызской Республике», - сказала Бернацкая.

Она напомнила, что последний зарубежный избирательный участок, из которого ЦИК будет ожидать результаты, завершит процесс голосования в 6 часов 22 апреля, - это генеральное консульство Украины в Сан-Франциско.

Бернацкая также напомнила, что повторное голосование на очередных выборах Президента Украины в заграничном избирательном округе происходит на 101 избирательном участке.

«Это 72 страны мира. Количество избирателей, внесенных в списки на избирательных участках, составляет 449 тысяч 175 человек. И мы видим, что это количество увеличилось по сравнению с первым туром. До первого тура за рубежом в списках избирателей было 434 тысячи 930 человек. То есть на 14 тысяч 245 человек больше», - сказала Бернацкая.

21 апреля в Украине проходит голосование во втором туре очередных выборов Президента Украины.