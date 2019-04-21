Студия «Квартал 95» уже написала концерт без участия шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Как сообщил представитель студии Квартал 95 и штаба Зеленского Артем Гагарин, съемки без шоумена запланированы уже на 5 мая, передает «Новое Время».

«Уже написан концерт и съёмки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток», - сказал Гагарин.

Напомним, 21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

По состоянию на 15:00 явка избирателей составила 45,26%.