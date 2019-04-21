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Сегодня, 21 апреля, во второй половине дня на автодороге сообщением Луцк-Дубно, в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением «Луцк-Тернополь».

По предварительной информации полиции, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир автомобиля Volkswagen Caddy госпитализировали. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.
ForUm

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