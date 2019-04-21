Экс-президент Украины Леонид Кучма проголосовал на президентских выборах и заявил, что ему жаль будущего президента.

На участок он пришел вместе с женой Людмилой, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

«Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта», - сказал бывший глава государства.

Также Кучма посоветовал новому президенту «меньше обещать и больше делать».

«Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом», - сказал второй президент.

Кучма пожелал, чтобы будущий президент придерживался своих обещаний и не «свернул с пути».

Напомним, в Украине проходит второй тур выборов президента.