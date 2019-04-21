КИУ сообщила о новых нарушениях во время выборов, в том числе голосования без паспорта, подвоз избирателей, манипуляции с бюллетенями и распространение ложной информации.

На своем официальном сайте КИУ сообщил, что в социальных сетях распространяется ложная информация по заполнению избирательных бюллетеней. Там указывается, что нужно не просто проголосовать за кандидата, но и вычеркнуть фамилию другого или поставить другие отметки в графе напротив его фамилии.

КИУ отмечает, что подобные действия могут привести к признанию бюллетеней недействительными.

«В соответствии с п. 5,6,8 ч. 26 ст. 78 Закона О выборах Президента Украины бюллетени признаются недействительными, если в них сделано более одной пометки против фамилий кандидатов; если не поставлено ни одной отметки; если невозможно по другим причинам установить содержание волеизъявления избирателя», - говорится в сообщении.

Также в Ивано-Франковской области и в Запорожье зафиксировали попытку вынести бюллетень с избирательного участка.

КИУ сообщает о попытках выдачи бюллетеней для лиц, не имеющих документов, надлежащим образом удостоверяющие личность.

«После замечания со стороны официальных наблюдателей КИУ такая процедура была прекращена. Однако члены комиссий указали, что у них в деревне так голосуют всегда», - отмечают в КИУ.

В Ровенской области один из членов УИК пришел на работу в нетрезвом виде.

Наблюдатели КИУ сообщают о случаях фотографирования бюллетеней и напоминают, что это действие является уголовным правонарушением.

21 апреля в Украине проходит второй тур выборов президента. За пост главы государства борются шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

В 8:00 в стране открылись избирательные участки. Отдать свой голос можно до 20:00.