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Авиация Министерства внутренних дел приведена в готовность для перемещения правоохранителей из одной области в другую в случае возникновения необходимости усилить присутствие личного состава в том или ином регионе. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время брифинга, передает УНН.

«Вся авиация приведена полностью в готовность для действий при внезапно возникающих задачах. Если возникнет необходимость перемещения личного состава в те или иные регионы нашего государства, если ситуация будет усложняться», - отметил он.

По его словам, в каждом подразделении МВД работают группы коммуникации для мониторинга и своевременного информирования по всем чрезвычайным событиям, которые могут возникнуть во время выборов.

Яровой также сообщил, что охрану порядка на втором туре выборов в Украине обеспечивают более 113 тыс. силовиков. 

Ранее сообщалось, что сегодня проходит второй тур выборов-2019.
ForUm

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