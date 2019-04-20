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Синод Православной Церкви Молдовы повторно выразил свою глубокую обеспокоенность в связи с «нынешней трагической ситуацией преследования духовенства и паствы Украинской Православной Церкви, во главе с ее Предстоятелем – Блаженнейшим Онуфрием, Митрополитом Киевским и всея Украины». 

Фото: УПЦ

Соответствующее Заявление было принято на заседании Синода 19 апреля, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Епископат Православной Церкви Молдовы категорически осуждает антиканоническое вмешательство Константинопольского Патриарха Варфоломея, предоставившего «Томос об автокефалии» так называемой «Православной Церкви Украины», искусственно созданной в результате слияния двух раскольничьих структур, что в свою очередь абсолютно ничем не способствовало восстановлению единства и мира среди украинских христиан, но напротив только спровоцировало еще более тяжкие последствия для всего Вселенского Православия», — говорится в документе.

Священный Синод в очередной раз объявил выбранные методы Константинопольского Патриархата по «разрешению церковной проблемы» в Украине при непосредственном участии и поддержке светской власти государства, а также враждебные и дискриминационные меры в отношении духовенства и паствы канонической Украинской Православной Церкви «чуждыми многовековой жизни и учению нашей Святой Православной Церкви».

В Заявлении подчеркивается, что «нарушение фундаментальных прав и свобод священнослужителей и верующих канонической Церкви путем лишения Украинской Православной Церкви ее имени, и фактическое узаконивание практики конфискации ее храмов и исторических монастырей при поддержке силовых структур, осуществляемых вопреки решениям религиозных общин, выразивших желание остаться в лоне канонической Церкви, четко говорит о главной цели новосозданной церковной структуры – ликвидировать каноническую Православную Церковь на этой территории».

Синод Православной Церкви Молдовы, в лице всего епископата, духовенства и паствы, выразил молитвенную поддержку верующим Украинской Православной Церкви: «вознося свои молитвы к Всеблагому Богу, дабы Он укрепил их в страданиях, даруя всем терпения и твердого стояния в исповедании святой православной веры, по словам досточтимого апостола Павла, неоднократно подверженного притеснениям ради Господа: «умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу с любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 1-3)».

Синод Православной Церкви Молдовы также призвал международное сообщество «обратить внимание на происходящую в Украине несправедливость, в результате которой нарушаются основные права человека, а также на жестокое и оскорбительное вмешательство государственной власти Украины в жизнь и церковно-административную организацию местной Православной Церкви».
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