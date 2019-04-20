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Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши. Об этом сообщает телеканал TVN24.

В частности, в порт прибыли американский эсминец Gravely, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский, испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon. Корабли вошли в порт с рабочим визитом и покинут его 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители.

Напоминаем, три военных корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море.
ForUm

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