Шесть кораблей Первой постоянной группы военно-морских сил НАТО зашли в порт Гдыня на Балтийском побережье Польши. Об этом сообщает телеканал TVN24.

В частности, в порт прибыли американский эсминец Gravely, польский фрегат Генерал Казимир Пулавский, испанский фрегат Almirante Juan De Borbon, британский фрегат Westminster и танкер ВМС Германии Rhon. Корабли вошли в порт с рабочим визитом и покинут его 23 апреля. В это время на борт некоторых из них смогут подняться посетители.

Напоминаем, три военных корабля стран НАТО совершили переход через Босфор и вышли в Черное море.