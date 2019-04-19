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Сегодня, 19 апреля, котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар, сообщает «Экономическая правда».

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,81 - 26,85 гривни;

Евро - 30,15 - 30,19 гривни;

Российский рубль - 0,4191 - 0,4200 гривни.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 19 апреля на уровне 26,83 гривни.

19 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,91 - 26,94 гривни за доллар.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий констатировал определенные колебания на межбанковском валютном рынке в связи с решением суда о незаконности национализации Приватбанка.
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