Принято решение остановить работы по проектированию новых ГЭС в верховьях Днестра. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак по результатам Второго заседания Днестровской Комиссии, созданной в соответствии с Договором между правительствами Украины и Молдовы о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития реки Днестр.

Семерак неоднократно на всех заседаниях украинского правительства выступал против строительства ГЭС на Днестре и настаивал на проведении обязательной экологической оценки возможного проекта каскада новых гидроэлектростанций.

«Есть решение «Укргидроэнерго» прекратить проектирование каскада новых гидроэлектростанций в верховьях реки Днестр до проведения стратегической экологической оценки «Схемы комплексного использования гидроэнергетических ресурсов Украины» (так официально называется программа). Об этом представители «Укргидроэнерго» сообщили во время заседания украинско-молдавской комиссии, которая занимается решением общих для двух стран проблем на этой реке», - сообщил министр.

Он отметил, что экономическая целесообразность не может ставить уникальные экосистемы Днестра под угрозу уничтожения.

«На всех заседаниях правительства, где речь шла о новой Энергетической стратегии Украины до 2035 года, я настаивал на недопущении строительства ГЭС на Днестре без понимания последствий работы таких объектов для окружающей среды. Более того, река протекает не только по территории Украины. Очевидно, что если состояние ее водного бассейна ухудшается, то от этих последствий страдают и соседние страны», - сказал он.

При этом Семерак напомнил, что Украина является членом международных конвенций по защите водных объектов и уникальных экосистем, а также в течение 2017-2018 годов приняла два важных евроинтеграционных закона о ОВД и СЕО и новое водное законодательство для интегрированного управления водными ресурсами.

«Оба закона работают. То есть «Схема комплексного использования гидроэнергетических ресурсов Украины» должна пройти трансграничную стратегическую экологическую оценку, а пока любые работы по проектированию новых ГЭС в верховьях Днестра - остановлены», - резюмировал Семерак.