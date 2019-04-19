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Кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что его стратегией было достучаться до людей без популистских лозунгов и хвастовства, поэтому в случае победы он и дальше будет общаться с гражданами через ролики.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1», сообщает Украинская правда.

«Самое главное в стратегии — это вишенка на торте: наше видео. Такие обращения будут, если мы победим — мы так же будем общаться с нашим обществом. Потому что когда появляется только одно видео — а я не умею говорить одно и то же... Поэтому наше видео — это была вишенка на торте», - сказал Зеленский.

Отвечая на вопрос ведущей о том, что он долго не выходил в публичное пространство и избегал общения с журналистами, кандидат в президенты заявил, что такая избрана стратегия.

«Я не прячусь от журналистов. Я действительно работаю, у меня переходный период очень сложный! Кроме того, мусор, который на меня вылили... У меня есть студия «Квартал 95» - это мои родные люди, мои люди добрые любимые. Это крупный бизнес. Я передаю полномочия», - сказал Зеленский.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
ForUm

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