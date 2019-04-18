«Мирный план», который предлагал руководителю кампании Трампа Полу Манафорту российский разведчик Константин Килимник, предусматривал создание на Востоке Украины «автономной республики» во главе с президентом-беглецом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в опубликованном в четверг, 18 апреля, полном тексте доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, сообщает Укринформ.

«Манафорт и Килимник обсуждали (2 августа 2016 года - ред.) план решения политических проблем в Украине, который предусматривал создание «автономной республики» в индустриальном регионе на востоке Украины, Донбассе, и избрание изгнанного в 2014 году украинского президента Януковича главой этой «республики», - говорится в отчете.

Как отмечается, Манафорт впоследствии признал, что план предусматривал неформальный способ для России контролировать Восток Украины. Он убеждал следствие, что Килимник хотел, чтобы он помог донести «мирный план» Дональду Трампу, но Манафорт, по его словам, «завершил разговор и назвал этот план «помешанным».

Бывший руководитель кампании Трампа признал, что позднее Килимник прислал еще одно электронное письмо, уже 8 декабря 2016 года, то есть после избрания Дональда Трампа, вновь ставя вопрос о «мирном плане». Кроме того, на встречах в январе и феврале 2017 года российский разведчик продолжал поднимать тему «мирного плана», утверждал Манафорт.

В докладе отмечается, что представлению этого «плана» предшествовала встреча Килимника с Януковичем в Москве 28 июля 2016 года, которая длилась около 5 часов. Об этой встрече российский разведчик рассказывал Манафорту.

Напомним, 18 апреля Министерство юстиции США выложило в открытом доступе все материалы расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США.