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Закон о языковых квотах на телевидении был разработан и согласован со всеми крупными украинскими телевизионными группами.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар, комментируя заявление кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского о намерении инициировать в случае победы на выборах пересмотр языковых квот в СМИ. 

«Те люди, которые принимали этот закон, они не совсем телевизионные специалисты, мягко говоря. Я пояснял госпоже Сюмар, мы встречались, что это как раз тот случай с парковками. Я вам объясню, как человек, который руководит большим телевизионным бизнесом, большой налогоплательщик», - заявил Зеленский.

«К сведению известного «руководителя телевизионному бизнеса», который представления Зеленого не имеет, как пишутся и принимаются законы, – закон о квотах был разработан и согласован со всеми крупными украинскими телегруппами – «1+1», «Старлайт», «ТРК Украина»... Думаю, что Ткаченко и Богуцкого трудно назвать «неспециалистами». Но самые маразматические правки, чтобы нивелировать закон, подавал именно «Квартал 95», потому что это чуть ли не единственная студия, которая не может производить контент на украинском. Языка не знает. И правки писали люди, явно далекие от законодательной техники», - написала она в Facebook.

Сюмар отметила, что они были отклонены, «и закон дал свой положительный эффект - 92% украинского языка в эфире. Плюс капитализация отрасли. Против были только откровенно пророссийские».

«И последнее. Так много слов о бизнесе. Заметьте, своем бизнесе. Быть профи в кинопроизводстве – это хорошо. Но нынешнего президента мы упрекали именно за то, что он не перестал быть бизнесменом… Думайте о государстве, Владимир Александрович. Это чертовски тяжелая ноша и огромная ответственность. Как человек, который был в СНБО в начале войны и потом занимался защитой информпространства, я об этом что-то знаю», - подчеркнула нардеп.
ForUm

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