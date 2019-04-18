Депутат польского Сейма от Гражданской платформы Славомир Нитрас заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Варшаве принять участие в разделе Украины.

Об этом Нитрас заявил в интервью изданию Оnet.pl, сообщает «Новое Время».

«Орбан призывал нас захватить земли во время украинского кризиса и поделить их. Он мечтает пересмотреть границы в Европе, как и Владимир Путин...Орбан очень опасен и очень умен, - сказал Нитрас.

Нитрас добавил, что Венгрия является очень опасной страной с большим историческим комплексом после потери части территории, но Польша не желает дестабилизировать Европу.