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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает, будет ли президент России Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вечером 19 апреля, но сам намерен их посмотреть.

«Насколько я понимаю, это завтра в 19 часов, то есть у нас это будет 20 часов. Не могу сказать, будет ли Путин смотреть трансляцию дебатов. Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище», - приводит слова Пескова ТАСС.

Как сообщалось ранее, дебаты в прямом эфире состоятся в пятницу, 19 апреля, на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
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