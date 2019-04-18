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В среду, 17 апреля, сторонники новой Православной Церкви Украины пришли в храм Украинской Православной Церкви в селе Михайловка Винницкой области с болгаркой и ломом - срезали замки на дверях и, произнося оскорбления в адрес священника и верующих УПЦ, захватили храм. 

Фото: УПЦ

Об этом сообщили очевидцы в сети Facebook, передает информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Все в стиле раскольников: угрозы, "сами себе закон, не пустим никого, в храм не ходила никогда, но теперь буду", маты без конца, толкотня и т.д.», – так описал происходящее в Михайловке Андрей Балан, представитель УПЦ.

По его словам, все началось с сессии сельского совета, которая состоялась в местном клубе, где и было принято решение о переводе храма в ПЦУ.

«22 года священник служит в селе, вместе с людьми строили храм и молились в нем, двери были открыты для всех желающих, – подчеркнул Андрей Балан. – Теперь пришел раскольник от ПЦУ и смутил людей, взяли болгарку – и по дверям».

Он отметил, что захват произошел спонтанно, поэтому большинство верующих УПЦ ничего не знали и не успели прийти на защиту храма.

«Полиция открыла уголовное производство против участников преступления, каждый должен быть наказан. Община УПЦ будет защищать свое право молиться в храме, как физически, так и в суде», – подытожил автор сообщения.

Как сообщают в УПЦ, «захваты храмов при помощи болгарки и лома уже стало привычным методом» при «переводе» общин в ПЦУ.
ForUm

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