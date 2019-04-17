Служба безопасности Украины считает организатором операций по убийству украинских офицеров разведки начальника департамента Федеральной службы безопасности России генерала Дмитрия Минаева. Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает Радио Свобода.

По его словам, российскими диверсионными группами в Украине командовал гражданин России Башир Куштов, а координировал организацию взрывов помощник начальника Главного управления Генштаба вооруженных сил России по имени «Рустем».

«Но настоящим организатором этих убийств является генерал-лейтенант ФСБ РФ, начальник департамента контрразведывательной деятельности Дмитрий Минаев», - указал Грицак и добавил, что Минаев лично приезжал на оккупированную часть Донбасса и командовал диверсантами так называемого «министерства госбезопасности» группировки «ДНР».

Напомним, 31 марта 2017 в Центральном районе Мариуполя неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области Александр Хараберюш. От полученных многочисленных травм и ожогов он погиб на месте.

Подозреваемая в совершении теракта - Прасолова Юлия Владимировна 13 июля 1988 года рождения – была задержана 31 октября в Одессе.

По ее словам, убийство заказал - боевик по кличке «Ленин», который руководил центром специальных операций так называемого «МГБ ДНР», созданного под кураторством российских спецслужб.

Сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал погиб в результате взрыва автомобиля, произошедшего в Соломенском районе Киева около 08:00 27 июня 2017.