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За прошлые сутки, 17 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм, сообщает пресс-центр ООС.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все нарушения режима прекращения огня оккупанты провели в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Враг открывал огонь по позициям наших войск:

из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов - возле села Николаевка;

из минометов калибра 82 мм - в районе села Водяное;

из вооружения боевых машин пехоты БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - дважды вблизи населенного пункта Пески;

из вооружения боевых машин пехоты БМП-2 - в районе села Павлополь;

из автоматических станковых гранатометов - около населенных пунктов Лебединское и Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе села Новоселовка Вторая.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 17 апреля двое оккупантов были уничтожено, еще пятеро - ранены.

С начала текущих суток противник обстрелял из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Светлодарск в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На обстрел противника наши защитники дали адекватный ответ. Потери оккупантов уточняются.
ForUm

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