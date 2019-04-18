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На Днепропетровщине сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку передачи персональных данных украинских избирателей в Российскую Федерацию, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Каменского Днепропетровской области с помощью специализированных форумов и коммуникативных возможностей сети интернет пыталась сбыть базу данных, которая насчитывала личную информацию и контактные телефоны полтора миллиона граждан Украины.

Среди «заказчиков» указанного массива данных правоохранители обнаружили граждан Российской Федерации, вероятно представителей российских спецслужб, которые имели целью использовать базу данных для «телефонного терроризма» накануне и во время проведения выборов президента Украины. Предполагалось, что такие звонки должны были повлиять на ход избирательного процесса и делегитимизировать его результаты.

Для недопущения передачи в страну-агрессора информации с ограниченным доступом сотрудники СБУ провели санкционированные обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника и средства связи, используемые в противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Мероприятия по пресечению противоправных действий проводились совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Служба безопасности Украины призывает граждан быть бдительными и сообщать о любых выявленных фактах нарушения требований избирательного законодательства.
ForUm

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