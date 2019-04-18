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В рейтинге международной правозащитной организации «Репортеры без границ» свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год Украина заняла 102 место, что на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает DW.

По мнению правозащитников, среди наиболее серьезных вызовов для свободы слова в Украине остаются такие проблемные явления, как слежка или препятствование в работе журналистов-расследователей с применением насилия.

Кроме того, негативно на ситуацию со свободой слова в стране сказывается и война на Донбассе, отмечают «Репортеры без границ». Еще одним явлением, которое не облегчает работу СМИ в Украине, является факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов, говорится в отчете.

Ухудшение ситуации со свободой прессы фиксируется также и в соседней России. В этом году РФ заняла в индексе 149-е место, опустившись так же, как и Украина, на одну ступень по сравнению с прошлогодними показателями.

В то же время значительное улучшение ситуации со свободой слова наблюдалось в 2018 году в Армении, которая поднялась сразу на 19 ступенек, заняв 61-е место в рейтинге. Существенное облегчение для работы журналистов было зафиксировано и в Кыргызстане. Эта среднеазиатская страна поднялась за год сразу на 15 ступеней, заняв 83-е место.

На первом месте в индексе свободы СМИ оказалась Норвегия. Эта страна уже в третий раз подряд занимает первое место в ежегодных рейтингах «Репортеров без границ» по свободе прессы. Германия в этом году - на 13 месте.

Напомним, в 2018 году в рейтинге международной правозащитной организации «Репортеров без границ» Украина заняла 101-е место среди 180 стран мира.
ForUm

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