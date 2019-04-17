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Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам «дела Веджие Кашка», обвиняемых якобы в вымогательстве средств. 

Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова суд приговорил к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года, сообщает Крым.Реалии.

До рассмотрения апелляции на приговор все фигуранты дела будут находиться под домашним арестом.

Напомним, российские силовики задержали их 23 ноября 2017 года, по подозрению в вымогательстве средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана. При задержании российскими силовиками стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка. Позже женщина скончалась.

Активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял утверждает, что гражданин Турции, в связи с которым задержали группу активистов, украл деньги семьи Веджие Кашка.

Российское гособвинение запросило условные сроки для фигурантов «дела Веджие Кашка». Как сообщает общественное объединение «Крымская солидарность», российская прокуратура требует присудить Асану Чапуху – три с половиной года, Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу – по три года, всем с испытательным сроком в три года.

При этом Бекир Дегерменджи, Асан Чапух, Казим Аметов и Руслан Трубач не признали свою вину.
ForUm

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