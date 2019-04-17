В случае получения российских паспортов жителями ОРДЛО, они автоматически потеряют украинское гражданство.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, отметив, что списки этих людей будут публиковаться официальными ведомствами РФ.

«Мы можем протестовать, а можем официально заявить, что, согласно нашему законодательству, наличие второго гражданства ведет к тому, что человек может потерять украинское гражданство. Списки тех, кто принял гражданство РФ все равно станут известны, потому что должны быть опубликованы. Поэтому любой гражданин Украины, который примет гражданство РФ, почти автоматически будет терять украинское», – сказал чиновник.

По мнению заместителя министра, Россия действительно может пойти на такой шаг, ведь российские паспорта имеют и жители непризнанных Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. В случае с ОРДЛО все также идет к такому же сценарию.

«Я думаю, что этот шаг может быть сделан для того, чтобы сказать, что там есть наши граждане, и мы их будем защищать. Возможно, это вариант эвакуации «своих», потому что если завтра будут заходить миротворцы, мы должны понимать, что значительное количество населения, которое там проживает, уедет в Россию, опасаясь преследования за те преступления, которые были совершены. И чтобы они имели хоть какой-то официальный статус, им выдадут эти паспорта», – говорит он.

Не исключает Грымчак и того варианта, что выдача российских паспортов может стать основанием для введения войск РФ на оккупированную территорию.

«Не исключен вариант, что они скажут, что там живут их граждане, они их будут защищать и заведут туда свои войска открыто. Такой вариант также возможен. Российская армия до сих пор находится в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии», – заявил чиновник, добавив, что таким образом РФ попытается «повторить ситуацию, которая уже неоднократно была отработана российскими властями».

Как ранее сообщал ForUm, 14 декабря 2018 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, позволяющий украинцам получить российское гражданство в упрощенном порядке.