Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новые требования к импорту в Украину живых животных, пищевых продуктов животного происхождения, а также кормов и побочных продуктов животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



«Основной целью разработки и принятия приказа является необходимость системного пересмотра и обновления действующих требований к импорту, которые в своем большинстве уже не соответствуют современным реалиям торговых отношений. В связи с этим при поддержке проекта ЕС «Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине» был разработан проект нового приказа», - говорится в сообщении.

При разработке проекта были проанализированы и использованы опыт ЕС (15 регламентов, директив и решений) и международные стандарты (Кодексы здоровья МЭБ).

Основные нововведения, предусмотренные приказом:

- применение Украиной принципов зонирования и компартментализации. Указанное соответствует международной практике «гибкости» торговли, когда разрешается импортировать животных или продукции из зон или компартментов, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных;

- значительное уменьшение количества диагностических исследований по живым животным, которые должны проводиться на территории страны-экспортера. В результате будет уменьшена финансовая нагрузка на операторов рынка, планирующих ввозить в Украину живых животных;

- обновленик требований относительно происхождения сырья для производства пищевых продуктов. Приказ не устанавливает требования о происхождении сырья для производства пищевого продукта исключительно с территории страны-экспортера, что служит значительным облегчением для производителей указанных продуктов;

- увеличение видового разнообразия продуктов, которые могут импортироваться в Украину. До сих пор на законодательном уровне не были установлены требования к импорту ряда категорий продуктов, что является значительным торговым барьером. Приказом установлены требования к таким новым категориям продуктов как композитные продукты, желатин, коллаген, молозиво, лягушачьи лапки и улитки, 33 категории побочных продуктов и продуктов их обработки, переработки.

С принятием указанного Приказа признается утратившим силу приказ Государственного департамента ветеринарной медицины, Министерства аграрной политики Украины от 14 июня 2004 года № 71 «Об утверждении Ветеринарных требований относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора», зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23 июня 2004 года № 768/9367 (с изменениями).

Приказ, который вводит новые требования к импорту в Украину животных и продукции, вступает в силу через полгода после опубликования.