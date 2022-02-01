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Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину, сообщил директор оператора газотранспортной системы Сергей Макогон.

Ранее система ГТС могла работать только по направлению из Украины в Венгрию. Благодаря проведенным техническим мероприятиям была создана возможность транспортировки газа в обоих направлениях.

«Венгерское направление стало вторым после Словакии гарантированным маршрутом поставки газа в Украину даже в случае отсутствия транзита», - отметил Макогон.

Открытие этого направления создало возможность для трейдеров организовывать поставки в Украину сжиженного газа LNG из терминала в Хорватии.
ForUm

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